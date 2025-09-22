"Mai rifiutata la Nazionale, impossibile dire che non la vorrei più ma, se Gattuso non mi vorrà, non sarà un problema: il mister viene pagato per scegliere e non farò mai polemica". Così il difensore dell'Inter Francesco Acerbi nel corso di una lunga intervista a 'Verissimo' su Canale 5.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Acerbi: “Non ho mai rifiutato la Nazionale. Quando Spalletti mi ha richiamato…”
news
Acerbi: “Non ho mai rifiutato la Nazionale. Quando Spalletti mi ha richiamato…”
Il difensore dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a 'Verissimo', è tornato sulla polemica della scorsa estate
"Ho rifiutato la convocazione solo per quella partita. Spalletti non mi aveva chiamato per un anno e, dopo quello che aveva detto ("Lo sa di che anno è Acerbi?", ndr), non mi sembrava giusto rispondergli di sì", ha precisato il centrale nerazzurro come riporta Sport Mediaset.
Inevitabile la domanda sulla carta d'identità: "(Spalletti, ndr) Mi ha fatto sentire vecchio ? Chi se ne frega, sarò pure vecchio per gli altri ma non per me. Se dovessi ascoltare tutto quello che dicono gli altri avrei smesso a 21 anni o forse non avrei neanche iniziato".
(LaPresse)
© RIPRODUZIONE RISERVATA