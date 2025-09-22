FC Inter 1908
Acerbi: “Non ho mai rifiutato la Nazionale. Quando Spalletti mi ha richiamato…”

Il difensore dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a 'Verissimo', è tornato sulla polemica della scorsa estate
Fabio Alampi Redattore 

"Mai rifiutata la Nazionale, impossibile dire che non la vorrei più ma, se Gattuso non mi vorrà, non sarà un problema: il mister viene pagato per scegliere e non farò mai polemica". Così il difensore dell'Inter Francesco Acerbi nel corso di una lunga intervista a 'Verissimo' su Canale 5.

"Ho rifiutato la convocazione solo per quella partita. Spalletti non mi aveva chiamato per un anno e, dopo quello che aveva detto ("Lo sa di che anno è Acerbi?", ndr), non mi sembrava giusto rispondergli di sì", ha precisato il centrale nerazzurro come riporta Sport Mediaset.

Getty Images

Inevitabile la domanda sulla carta d'identità: "(Spalletti, ndr) Mi ha fatto sentire vecchio ? Chi se ne frega, sarò pure vecchio per gli altri ma non per me. Se dovessi ascoltare tutto quello che dicono gli altri avrei smesso a 21 anni o forse non avrei neanche iniziato".

(LaPresse)

