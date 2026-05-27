FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Albertini: “Milan, rosa inferiore solo all’Inter. Arrivare quinti è un fallimento”

news

Albertini: “Milan, rosa inferiore solo all’Inter. Arrivare quinti è un fallimento”

Albertini: “Milan, rosa inferiore solo all’Inter. Arrivare quinti è un fallimento” - immagine 1
L'ex centrocampista non ha usato giri di parole per commentare la stagione dei rossoneri, pronti a una nuova rivoluzione
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport non ha usato mezzi termini per parlare della stagione dei rossoneri: "Mai nella vita mi sarei aspettato un tracollo del genere. Quando arrivi a una vittoria dall'entrare tra le prime quattro e giochi in casa contro il Cagliari, se sei il Milan non puoi non raggiungere l'obiettivo. Evidentemente il primo e ultimo passo in una stagione sono i più difficili e riflettono il carattere della squadra".

Albertini: “Milan, rosa inferiore solo all’Inter. Arrivare quinti è un fallimento”- immagine 2
Getty Images

L'annata è stata "un fallimento inequivocabile" come recita il comunicato di lunedì del Milan.

"Concordo, ma anche lo scorso anno è stato un fallimento, a testimonianza che cambiano gli interpreti, ma il giudizio è lo stesso".

Albertini: “Milan, rosa inferiore solo all’Inter. Arrivare quinti è un fallimento”- immagine 3
Getty Images

Deluso da Allegri?

"Quando hai il match ball e ti sei costruito la possibilità di arrivare in Champions, ma poi sbagli l'ultima gara, l'allenatore ha delle responsabilità. Anche perché l'andamento dell'ultimo mese è stato da retrocessione. Sono stati fatti degli errori e, se prima la squadra era andata oltre le sua possibilità, arrivare quinta con una rosa inferiore solo a quella dell'Inter, è un fallimento".

Leggi anche
Marotta torna a parlare di Lukaku: “Ci fece questa promessa! Chi si sposa con...
Marotta: “Sogno la Champions, Chivu merita il rinnovo! Bastoni penso rimarrà e cito 3...

© RIPRODUZIONE RISERVATA