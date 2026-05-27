Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport non ha usato mezzi termini per parlare della stagione dei rossoneri : "Mai nella vita mi sarei aspettato un tracollo del genere. Quando arrivi a una vittoria dall'entrare tra le prime quattro e giochi in casa contro il Cagliari, se sei il Milan non puoi non raggiungere l'obiettivo. Evidentemente il primo e ultimo passo in una stagione sono i più difficili e riflettono il carattere della squadra".

"Quando hai il match ball e ti sei costruito la possibilità di arrivare in Champions, ma poi sbagli l'ultima gara, l'allenatore ha delle responsabilità. Anche perché l'andamento dell'ultimo mese è stato da retrocessione. Sono stati fatti degli errori e, se prima la squadra era andata oltre le sua possibilità, arrivare quinta con una rosa inferiore solo a quella dell'Inter, è un fallimento".