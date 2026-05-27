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fcinter1908 news interviste Marotta torna a parlare di Lukaku: “Ci fece questa promessa! Chi si sposa con lui…”
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Marotta torna a parlare di Lukaku: “Ci fece questa promessa! Chi si sposa con lui…”
Che effetto le fa vedere questa situazione Lukaku, simile a quella dell'Inter? Beppe Marotta torna a parlare di Big Rom
Che effetto le fa vedere questa situazione Lukaku, simile a quella dell'Inter? Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha risposto anche a questa domanda su DAZN.
"Dispiace vederlo così, l'abbiamo perso di vista. È nelle sue caratteristiche, nel suo carattere, anche a noi aveva promesso che tornava e non è più tornato. Fa parte dei limiti dell'essere umano: uno può decidere di sposarsi o non sposarsi con lui".
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