Marco Astori Redattore 28 novembre 2025 (modifica il 28 novembre 2025 | 12:46)

Intervistato dal Corriere della Sera, Demetrio Albertini, ex calciatore, ha parlato così del derby vinto dal Milan contro l'Inter: "È stata una partita in pieno Allegri style, solida, con la squadra concentrata in fase difensiva e pronta a sfruttare l’occasione in ripartenza.

Come poi è successo. Comprendo la prudenza dei tecnici quando non intendono assumersi la responsabilità di primeggiare. Ma una squadra come il Milan ha il dovere di inseguire lo scudetto. È vero che gli organici di Conte e Chivu sono superiori ma Allegri ha il vantaggio di gestire le risorse per una sola partita la settimana.

L'Inter? Non facciamoci ingannare dal risultato del derby. Mi ha stupito positivamente per come ha reagito fisicamente ed emotivamente dopo un’annata dispendiosa come la precedente. È ancora lì, competitiva, attrezzata per vincere. Anzi se devo dirla tutta è favorita per lo scudetto».