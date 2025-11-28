Tuttosport analizza così la situazione sulla fascia destra nerazzurra: "Serve porre rimedio, anche se finora i sostituti di Dumfries hanno deluso. Luis Henrique non ha convinto e pare non essersi adattato al calcio italiano. Il brasiliano sarebbe la prima alternativa all’olandese, ma né col Milan né con l’Atletico è partito dal 1’ minuto: a Pisa arriverà la sua occasione? Darmian, l’altro possibile quinto di destra, è ancora infortunato e avrà bisogno di un po’ di tempo, visto che il polpaccio è una zona delicata.