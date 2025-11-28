Quando manca Denzel Dumfries nell'Inter, chi lo sostituisce fa sempre fatica. Da Matteo Darmian, che non ha più quella spinta dovuta all'età, a Luis Henrique, fin qui oggetto misterioso, e Carlos Augusto, palesemente fuori ruolo.
Mercato Inter, se la situazione non cambia a stretto giro, a gennaio può arrivare…
Tuttosport analizza così la situazione sulla fascia destra nerazzurra: "Serve porre rimedio, anche se finora i sostituti di Dumfries hanno deluso. Luis Henrique non ha convinto e pare non essersi adattato al calcio italiano. Il brasiliano sarebbe la prima alternativa all’olandese, ma né col Milan né con l’Atletico è partito dal 1’ minuto: a Pisa arriverà la sua occasione? Darmian, l’altro possibile quinto di destra, è ancora infortunato e avrà bisogno di un po’ di tempo, visto che il polpaccio è una zona delicata.
E poi c’è Carlos Augusto che si è adattato a destra, ma ha palesato oggettivi limiti offensivi - non per colpa sua - sia nel derby che contro i Colchoneros. Ecco quindi che la dirigenza interista, qualora la situazione non cambiasse a stretto giro, potrebbe pensare di tornare sul mercato a gennaio proprio per cercare - ancora un volta - un vice Dumfries".
