Paolo Di Canio, ex calciatore, intervistato da Repubblica, è tornato così sulla sconfitta dell'Inter sul campo dell'Atletico Madrid
Le italiane arriveranno in fondo in Champions?
«La vedo dura. Siamo lontani anni luce dai top club. La più attrezzata è l'Inter, ma a Madrid troppe cose non hanno funzionato».
Bisseck ha parlato di sfortuna.
«Fortuna e sfortuna non esistono. Chivu deve togliere dalla testa dei calciatori simili scuse. Lui mangiava l'erba, giocava col caschetto. Se prendi un palo è perché hai tirato male».
Cosa manca all'Inter nei big match?
«Fame e cattiveria. Çalhanoglu perde palla e leva la gambetta. Ci vorrebbe in campo un Maldini, un Vialli. Lautaro che esce scuotendo la testa non è un bel segnale. E Bonny è più in forma di Thuram. A Chivu serve il coraggio di discutere le gerarchie».
