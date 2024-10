Aldo Serena: “Lautaro ha le stigmate del campione. Per il Pallone d’Oro dico…”

“Lautaro ha le stigmate del campione. Ci mette la faccia da vero capitano quando serve, ma non è mai eccessivo nelle sue manifestazioni fuori dal campo. È completo, ha tiro, destro e sinistro. Ha gambe potenti, sta migliorando anche molto nel colpo di testa e quindi è un punto di riferimento per la squadra, sia in campo, che fuori – la sottolineatura di Serena -.