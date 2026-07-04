Malagò e la Nazionale? Credo sia stata la scelta migliore, uomo illuminato di sport, con grandi risultati. Una ripartenza importante per FIGC e calcio. Sulla scelta del ct non è semplice, leggo Conte e Mancini, caschiamo bene. Quello che traspare è che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell’allenatore ed è un qualcosa che sta partendo nel modo giusto. Come si fa in tutti i club poi.