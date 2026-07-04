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Moggi: “Cosa serve per rilanciare il calcio italiano! Rispondo così sul ct e su Maldini”
All’evento United for Meyer a Forte dei Marmi, il noto agente Alessandro Moggi ha parlato di diversi temi di attualità. Ecco le dichiarazioni, dall'inviato di Fcinter1908.it Daniele Vitiello.
“Siamo molto contenti, è la settima edizione di United, riproponiamo la raccolta fondi per l’ospedale Meyer. Giusto che il calcio si mobiliti per una giusta causa.
Malagò e la Nazionale? Credo sia stata la scelta migliore, uomo illuminato di sport, con grandi risultati. Una ripartenza importante per FIGC e calcio. Sulla scelta del ct non è semplice, leggo Conte e Mancini, caschiamo bene. Quello che traspare è che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell’allenatore ed è un qualcosa che sta partendo nel modo giusto. Come si fa in tutti i club poi.
Che idea darei a Malagò? Il settore giovanile è la parte più importante su cui lavorare, ci lamentiamo delle mancate qualificazioni ai Mondiali, ma valutiamo anche i Mondiali precedenti com’erano andati. Purtroppo questo nasce dalla mancanza di qualità nella grande quantità, che prima avevamo. Presenza esagerata di stranieri nei settori giovanili e nelle prime squadre, possiamo cercare una soluzione sui settori giovanili.
Maldini dt della Nazionale? Non so se accetterà, è un augurio per il calcio italiano, è stato un grande calciatore ed è un grande dirigente, ha tutte le qualità per dare un contributo importante alla ripartenza del calcio”.
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