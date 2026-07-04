FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Alaba: “Futuro? Non escludo nulla, ma voglio rimanere a giocare ad alti livelli”

news

Alaba: “Futuro? Non escludo nulla, ma voglio rimanere a giocare ad alti livelli”

Alaba: “Futuro? Non escludo nulla, ma voglio rimanere a giocare ad alti livelli” - immagine 1
Il difensore austriaco, terminato il suo contratto con il Real Madrid, deve ancora scegliere la sua prossima squadra
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Terminato il suo contrattto con il Real Madrid, David Alaba deve ancora decidere quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. Il difensore austriaco, nel frattempo, ha parlato dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano della Spagna ai sedicesimi di finale. Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport: "Inizia un nuovo capitolo e sono aperto a tutto, senza escludere niente, ma voglio rimanere al più alto livello possibile. Inutile, però, parlarne ora, con questa delusione addosso: non ho pensato ad altro che non sia il Mondiale fino a questo momento".

Alaba: “Futuro? Non escludo nulla, ma voglio rimanere a giocare ad alti livelli”- immagine 2
Getty Images

Quando prenderà la sua decisione?

"Mi serviranno alcuni giorni per assorbire questa amarezza tremenda, per poi poter pensare ad altro: tranquilli, parlerete ancora di me".

Leggi anche
Djorkaeff: “Mondiali? Francia favorita. E su Mbappé ha ragione Ronaldo il Fenomeno...
Zola: “Palestra? Ora vogliono andare tutti in Premier. Un giovane che ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA