Terminato il suo contrattto con il Real Madrid, David Alaba deve ancora decidere quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. Il difensore austriaco, nel frattempo, ha parlato dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano della Spagna ai sedicesimi di finale. Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport: "Inizia un nuovo capitolo e sono aperto a tutto, senza escludere niente, ma voglio rimanere al più alto livello possibile. Inutile, però, parlarne ora, con questa delusione addosso: non ho pensato ad altro che non sia il Mondiale fino a questo momento".