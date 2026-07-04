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fcinter1908 news interviste Marino: “Italia? Conte non ha bisogno di presentazione, ma il grande colpo sarebbe…”

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Marino: “Italia? Conte non ha bisogno di presentazione, ma il grande colpo sarebbe…”

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Il tecnico ha parlato della rivoluzione in casa Azzurri, tra la scelta del commissario tecnico e del direttore tecnico
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’allenatore Pasquale Marino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato del Mondiale in corso in Messico, Canada e Stati Uniti, della Nazionale e della Serie A.

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“Favorita? Per quello che si è visto la Francia è la squadra favorita. Poi c’è l’Argentina”

E il Brasile di Ancelotti?

“Facciamo il tifo per lui, un po di Italia. Più giocano più entrano in condizione”.

Manca l’Italia…

“Un vero peccato. Aspettiamo da dodici anni, troppo”.

Marino: “Italia? Conte non ha bisogno di presentazione, ma il grande colpo sarebbe…”- immagine 2
Getty Images

Maldini corre verso gli azzurri…

“Riuscire a portare in Nazionale sarebbe un grande colpo. Da dirigente al Milan ha fatto bene. Conte poi non ha bisogno di presentazione”.

L’Udinese lavora per accontentare Zaniolo.

“Spero che riescano a trovare un’intesa e che possa proseguire. È tornato il giocatore che conosciamo”.

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