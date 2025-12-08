fcinter1908 news interviste Alisson: “Grande rispetto per l’Inter, ma siamo qui per vincere. Salah? Situazione non facile”

Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter: "San Siro luogo speciale, fin da bambino sognavo di essere in questi stadi per giocare partite come quella contro l'Inter. È vero che non siamo in un bel momento come squadra, brutti risultati, non stiamo giocando come possiamo, ma abbiamo fiducia che possiamo migliorare presto. Speriamo di farlo domani sera".

 

"L'Inter? Squadra diversa rispetto a quella di Inzaghi, ma hanno sempre la cattiveria, il desiderio di vincere, lottano sempre, e hanno molta qualità. Su questo non è cambiato niente, anzi, ne hanno anche di più: sappiamo che questa è la sfida più grande del momento per noi. Affrontare una squadra del genere quando non sei in un bel momento è sempre più difficile, però siamo con la testa rivolta a quello che possiamo fare per vincere, con grande rispetto per l'Inter. Siamo qui per vincere".

"Salah? Noi giocatori pensiamo all'Inter, è la sfida più grande che abbiamo al momento. Mi dispiace, Salah è un grande giocatore e una leggenda del Liverpool, mi dispiace personalmente, ma siamo qua con l'obiettivo di affrontare una grande sfida. Rapporto recuperabile? Penso di sì. Spero che si possa recuperare, il club ha fatto tanto per lui. Impressionanti i numeri che ha fatto. Spero che si possa recuperare questo rapporto".

