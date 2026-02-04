Il tecnico rossonero ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-0 al Dall'Ara contro il Bologna

Alessandro De Felice Redattore 4 febbraio - 00:26

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-0 al Dall'Ara contro il Bologna, nel match che ha chiuso.

"Bisogna guardare al +7 dalla quinta perchè il campionato è ancora lungo e in una settimana la classifica può cambiare. Stasera abbiamo fatto una partita seria. Ora abbiamo 12 giorni di sosta, dobbiamo recuperare Leao e Pulisic. [...] Io sono cresciuto da giocatore con un allenatore come Galeone che detestava i giocatori non pensanti. Nel calcio servono giocatori pensanti. Io ne ho tanti e possono migliorare ancora".

Sui singoli:

"Nkunku? Nel calcio ci vuole pazienza e calma. Ai giocatori va lasciato il tempo di ambientarsi. Sono contento del gol di Nkunku e Loftus, hanno fatto bene anche Athekame e Fofana. Modric e Rabiot? Sono fortunato ad avere due giocatori così. Danno grande sicurezza anche agli altri giocatori".

La corsa scudetto?

"L'Inter è sei anni che lotta per lo scudetto. Quest'anno noi abbiamo cambiato tanti giocatori. Per fare delle ottime cose fino a fine campionato dobbiamo guardare chi ci sta sotto. Stasera è una bella vittoria. Ora abbiamo qualche giorno per recuperare e poi penseremo alla gara contro il Pisa che sarà difficile. Sono una squadra cattiva, all'andata abbiamo pareggiato 2-2. Facciamo un passo alla volta".