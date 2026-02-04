FC Inter 1908
Bonanni: “L’Inter ha toccato poco ma ha preso il ragazzo del Modena Massolin molto valido”

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato le mosse delle big del campionato nel mercato appena concluso
Marco Macca
Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato le mosse delle big del campionato nel mercato appena concluso:

"L'Inter ha toccato pochissimo ma preso il ragazzo del Modena Massolin molto valido. A me è piaciuta anche la Juve. Boga mi è sempre piaciuto, ti crea superiorità e con il 4-2-3-1- gli serviva".

"Flop scontato la Lazio".

(Fonte: TMW Radio)

