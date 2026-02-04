Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato le mosse delle big del campionato nel mercato appena concluso:
Bonanni: “L’Inter ha toccato poco ma ha preso il ragazzo del Modena Massolin molto valido”
"L'Inter ha toccato pochissimo ma preso il ragazzo del Modena Massolin molto valido. A me è piaciuta anche la Juve. Boga mi è sempre piaciuto, ti crea superiorità e con il 4-2-3-1- gli serviva".
"Flop scontato la Lazio".
(Fonte: TMW Radio)
