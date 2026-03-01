Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Cremonese e anche del derby di domenica prossima

Matteo Pifferi Redattore 1 marzo - 15:16

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Cremonese, Massimiliano Allegri ha parlato così anche in ottica derby:

"Oggi vincere non era semplice, ci portavamo dietro la sconfitta col Parma. Abbiamo sbagliato con la palla all'inizio, non la gestivamo bene. Sono contento di tutti, ormai le partite si giocano in 15, anche chi subentra ha fatto bene. Chi esce dal campo può essere arrabbiato ma bisogna provare a fare sempre meglio. Vincere oggi era importante per allungare in classifica e avvicinarci alla quota Champions, sono un gruppo straordinario e bisogna scrollarsi di dosso la sconfitta col Parma"

Ruolo Leao

"Da centravanti ha avuto occasioni, sta crescendo molto come tutti e si muove bene. A volte non lo troviamo noi quando attacca la profondità, oggi Nkunku è entrato bene, anche Fullkrug, poi Ricci. Il migliore in campo è stato Bartesaghi. Leao sta crescendo e sta diventando uomo, ha più responsabilità e oggi ha fatto una buona partita"

Ora derby: si gioca per l'onore, per la stracittadina, per la Champions o per inseguire il sogno?

"Per tutto, sarà una bellissima serata. Siamo fortunati ad essere lì e vivere certe serate, bisogna prepararla bene e godersela fino in fondo"

Diffidati titolari: è stato coraggioso o si pensa partita per partita?

"E' un senso di responsabilità e di saper giocare anche le partite da diffidato"