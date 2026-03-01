Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Cremonese, Rafael Leao ha parlato anche del derby

Matteo Pifferi Redattore 1 marzo - 15:06

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Cremonese, Rafael Leao ha parlato anche del derby: "Siamo contenti per la vittoria, potevamo sbloccarla prima, abbiamo avuto tante occasioni, potevamo e dovevamo fare di più, dobbiamo migliorare ma l'importante è la vittoria, la squadra ci ha provato fino alla fine. Tre punti importanti, una vittoria che ci carica per il derby"

-10 è scudetto all'Inter?

"La settimana del derby è sempre una diversa, non si esce, si sta a casa con la famiglia. Ognuno deve trovare il suo modo di restare concentrato per farsi trovare pronto. C'è da preparare bene la partita, sappiamo che è una partita diversa dalle altre. L'ambiente sarà bello"

Giocare esterno o punta?

"Ho avuto due occasioni da prima punta nel primo tempo, dovevo fare gol e non l'ho fatto. Poi ho fatto gol a fine partita. Il ruolo di prima punta l'ho già fatto quando ero giovane, devo migliorare, manca metterla dentro ma mi trovo bene. Allegri ha capito, ha preso la decisione di mettermi a sinistra ma non voglio casini (ride, ndr).

Posso giocare in tutti i ruoli davanti, cerco di fare il mio massimo, a sinistra non ricevo palla di spalle, da punta sono più vicino alla porta. Nel calcio bisogna fare i numeri, se mi trovo punta ho più chance. 20-25 gol lontani? Dipende da me, se gioco centravanti ho più possibilità di segnare, non ho una risposta"