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Milan, Allegri: “Classifica si è accorciata, servirà partita tosta col Torino. Leao…”

Milan, Allegri: “Classifica si è accorciata, servirà partita tosta col Torino. Leao…” - immagine 1
"Oggi è una partita importante, veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby, la classifica si è accorciata", ammette Allegri
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Milan-Torino, Massimiliano Allegri ha parlato così del match:  "Ho la fortuna di allenare Modric e di vederlo tutti i giocatori, è un bene per il calcio, giocatori così è dura ritrovarli"

"Oggi è una partita importante, veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby, la classifica si è accorciata, dovremo essere bravi, il Torino concede poco in difesa, ci servirà una partita valida ma anche ordinata e con compattezza"

"Leao? Ieri ha avuto un problema all'adduttore, abbiamo parlato con lui e abbiamo preferito stesse fermo oggi. Dopo la sosta, arriveranno le otto partite decisive. Leao è stato convocato dal Portogallo ma non è in grado di giocare, speriamo di averlo al 100%"

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