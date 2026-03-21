"Oggi è una partita importante, veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby, la classifica si è accorciata", ammette Allegri

Matteo Pifferi Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 17:33)

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Milan-Torino, Massimiliano Allegri ha parlato così del match: "Ho la fortuna di allenare Modric e di vederlo tutti i giocatori, è un bene per il calcio, giocatori così è dura ritrovarli"

"Oggi è una partita importante, veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby, la classifica si è accorciata, dovremo essere bravi, il Torino concede poco in difesa, ci servirà una partita valida ma anche ordinata e con compattezza"

"Leao? Ieri ha avuto un problema all'adduttore, abbiamo parlato con lui e abbiamo preferito stesse fermo oggi. Dopo la sosta, arriveranno le otto partite decisive. Leao è stato convocato dal Portogallo ma non è in grado di giocare, speriamo di averlo al 100%"