Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Milan-Torino, Massimiliano Allegri ha parlato così del match: "Ho la fortuna di allenare Modric e di vederlo tutti i giocatori, è un bene per il calcio, giocatori così è dura ritrovarli"
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fcinter1908 news interviste Milan, Allegri: “Classifica si è accorciata, servirà partita tosta col Torino. Leao…”
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Milan, Allegri: “Classifica si è accorciata, servirà partita tosta col Torino. Leao…”
"Oggi è una partita importante, veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby, la classifica si è accorciata", ammette Allegri
"Oggi è una partita importante, veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby, la classifica si è accorciata, dovremo essere bravi, il Torino concede poco in difesa, ci servirà una partita valida ma anche ordinata e con compattezza"
"Leao? Ieri ha avuto un problema all'adduttore, abbiamo parlato con lui e abbiamo preferito stesse fermo oggi. Dopo la sosta, arriveranno le otto partite decisive. Leao è stato convocato dal Portogallo ma non è in grado di giocare, speriamo di averlo al 100%"
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