Domani sera al Franchi toccherà ad Aleksandar Kolarov tenere le mani sul timone nerazzurro, provando a guidare la nave oltre l’ostacolo viola

Marco Astori Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 19:02)

"L'area tecnica dell’Inter avrà un padrone diverso per una notte. Domani sera al Franchi toccherà ad Aleksandar Kolarov tenere le mani sul timone nerazzurro, provando a guidare la nave oltre l’ostacolo viola". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul vice allenatore dell'Inter, che domani sera a Firenze sostituirà Cristian Chivu, squalificato dopo il rosso di settimana prossima contro l'Atalanta. Spiega il quotidiano: "Cristian Chivu guarderà tutto dall’alto, rimpiangendo di non poter essere al solito posto, ma di certo consapevole di essere in buone mani. Perché l’allenatore rumeno del suo staff si fida ciecamente e lo ha già dimostrato assecondando intuizioni e idee che si sono rivelate vincenti più di una volta.

Il serbo è la voce della coscienza del tecnico dell’Inter, praticamente la sua ombra nell’arco di una partita. Sempre pronto al confronto, per accogliere sfoghi e confidenze particolari. Tutto frutto di un’alchimia che si è creata naturalmente, nel giro di poco tempo, tra ex calciatori che hanno svolto un percorso simile. I due in campo si somigliavano molto: difensori dalle grandi letture e dal mancino poderoso, passati tutti e due dalla Roma giallorossa prima di approdare nella Milano nerazzurra, anche se in frangenti diversi. A livello caratteriale sono entrambi dotati di grande personalità, ma con tratti distintivi che tendono a bilanciarsi.

Chivu, al netto di qualche sporadica eccezione, è più riflessivo, freddo e perennemente alla ricerca della giusta dose di serenità. Punta a decidere provando a non farsi travolgere dalle emozioni del momento. Kolarov è invece più sanguigno e impulsivo, sempre pronto a stimolare la squadra con scariche di adrenalina per scongiurare cali di concentrazione. È anche il primo a fiondarsi dal quarto uomo all’occorrenza, ma non solo. Tocca a lui tenere in piedi il filo diretto con i tattici in panchina e in tribuna, per le letture in corso d’opera e i consigli da dispensare ai giocatori. A bordo campo, anche in presenza di Chivu, il serbo è sempre stato un fiume in piena. Tutto lascia credere che sarà così anche domani, quando affronterà dal primo minuto la situazione che ha già vissuto nel finale della scorsa partita dopo l’espulsione del rumeno".