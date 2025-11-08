L'ex difensore nerazzurro analizza il momento che sta attraversando l'Inter ed elogia Cristian Chivu

Gianni Pampinella Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 21:02)

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Massimo Paganin ha analizzato il momento dell'Inter e ha parlato dell'impatto che Cristian Chivu ha avuto sulla panchina nerazzurra.

"Non solo in Champions, anche in campionato ha iniziato bene. Chivu si è inserito bene in un gruppo che probabilmente ha ancora tanto da dare. È vero che il calendario in Champions fino ad ora ha un po' agevolato l'Inter, ma poi le partite vanno sempre vinte. Ha acquisito autostima e consapevolezza con le vittorie, Chivu ha ritrovato una squadra svuotata dal punto di vista mentale ed è stato bravo a far ritrovare subito motivazioni".

Le piace il modo di comunicare di Chivu? Sembra non cercare alibi. — "Lui sembra essere così e fa bene a cercare di essere il più coerente possibile dentro e fuori dallo spogliatoio. I giocatori poi lo notano. Mi sembra coerente con il suo modo di comunicare e di vivere. Sta facendo il suo percorso, non mi aspettavo che l'Inter facesse subito così bene. Non ha toccato molto, ritrovando meccanismi e fluidità di un tempo, piano piano inserendo le sue idee".

Akanji le piace? — "Beh, non scopro io da dove arriva, quello che ha vinto e che sia un difensore di livello assoluto. Dal punto di vista strutturale ha anche qualcosa in più rispetto a Pavard, che come braccetto era adattato. Mi piacciono quei giocatori che non si vedono troppo, ma che fanno sempre partite da 6/6,5 in pagella. Difficile vederlo sbagliare. L'Inter produce tanto davanti, Akanji è uno di quelli che garantisce equilibrio difensivo".

(Tuttomercatoweb.com)