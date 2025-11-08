Pisilli: “La Roma deve tornare a giocare la Champions League”. E poi esalta Kone

"Gli obiettivi non li mettiamo noi squadra, li mette la società. C'è una gran voglia di fare bene", dice Pisilli

Matteo Pifferi Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 20:46)

"Gli obiettivi non li mettiamo noi squadra, li mette la società. C'è una gran voglia di fare bene e poi penso che la Roma debba tornare in Champions perché ormai sono troppi anni che manca". Così Niccolò Pisilli ai canali tv della Lega Serie A.

Parlando di Gasperini ha aggiunto: "Lavorare con un mister così importante è un onore e un privilegio, come dimostra la sua storia può dare tanto ai suoi calciatori. Sono molto contento di avere lui come mister perché so che se lo seguirò bene, potrò crescere molto come giocatore".

Infine una battuta sul suo compagno di squadra Kone: "Manu è un giocatore fantastico, lo dimostra ogni partita e ogni allenamento, è veramente tanto forte. Poter giocare con lui, vederlo in allenamento, è molto bello, perché da giocatori così impari tanto: come si muovono, come si smarcano, come giocano la palla. E quindi è un privilegio giocare con Manu".