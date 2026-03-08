Le parole di Allegri ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Inter nel derby: ecco le sue dichiarazioni

Matteo Pifferi Redattore 8 marzo - 23:59

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha parlato così della vittoria del Milan contro l'Inter nel derby:

"Stasera abbiamo dato una bella risposta dopo un punto in due partite a San Siro, l'Inter è la squadra più forte del campionato e non era semplice fare risultato, siamo arrivati a 60 punti, abbiamo mantenuto il vantaggio sulla quinta. Cercheremo ora di arrivare a 70 punti il prima possibile, i punti attuali non bastano certamente"

+9 sul quinto posto o -7 dall'Inter?

"Guardo il +9, abbiamo ancora 4 scontri diretti, bisogna rimanere coi piedi per terra, migliorare e poi vedremo. I primi 6 mesi sono di assestamento per arrivare a marzo per giocarsi le partite che contano"

Estupinan

"Stava molto bene, è un buon giocatore e un ragazzo serio, professionista, è sempre disponibile, uno o novanta minuti. Tutti abbiamo un obiettivo, tornare a giocare la Champions. Dovevamo fare una partita così stasera, abbiamo passato mesi con 12-13 giocatori, dovevamo gestire le partite in un certo modo, ora che stiamo tutti bene possiamo fare altri tipi di partite, siamo stati bravi a difendere quando c'era da difendere bene"