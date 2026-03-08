«Si è il gol più importante della mia carriera perché abbiamo vinto un derby in questo modo. Allegri? Il mister mi ha dato tanta fiducia e ho la fiducia sua e dei miei compagni per andare avanti». Così Estupinan, il giocatore del Milan che ha segnato il gol che è valso il derby, ha parlato ai microfoni di Skysport.
Estupinan: “Felici per aver vinto il derby. Alla fine vedremo come andrà”
Il suo gol ha segnato la vittoria nel derby contro l'Inter che è di nuovo a meno sette
«È la felicità per aver riaperto il campionato? La felicità di aver vinto il derby. Queste sono gare importanti, sono gare differenti in cui vincere è l'unico risultato. Abbiamo vinto e poi passo dopo passo vedremo, vedremo come andrà alla fine», ha concluso.
