Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato così il derby vinto con l'Inter: "Noi siamo d'accordo con Allegri, seguiamo lui: il nostro obiettivo è la Champions. Abbiamo fatto una grandissima partita, importante per noi, di grande mentalità e uniti fino alla fine: dobbiamo continuare così fino alla fine.

Dimarco? Sappiamo che è un grandissimo giocatore e che l'Inter passa tanto da lui: era importante la fase difensiva, a sinistra sono pericoloso. Ho provato a bloccare i suoi cross, ha un piede importante e sa metterla dove vuole: dovevo fare questo, andare forte su di lui e non lasciarlo giocare. Sono contento che abbiamo vinto.