Il più otto dalla quinta, noi dobbiamo fare un passetto alla volta. Con calma. L'Inter sta viaggiando, ha numeri impressionanti, venti vittorie su 25 partite e un pari. Noi dobbiamo pensare solamente a fare punti, allontanarci più possibile dalla quinta. Poi nel calcio non si sa mai, fai due pari e due non le vinci e sei punto e a capo. È il bello del calcio. Quella di stasera era una gara complicata e difficile. Il primo tempo col Como è stato noioso e un errore ha cambiato la partita. Poi siamo stati bravi a riprenderla. C'è stato un momento favorevole ma siamo stati troppo frettolosi, nevrotici, alla fine. Comunque quando sei lì che puoi andare a meno cinque i ragazzi hanno avuto fretta nell'ultimo quarto d'ora ma dobbiamo essere sereni, stiamo facendo delle cose importanti. Stiamo recuperando Leao, Pulisic, bisogna lavorare e avere fiducia in quello che stiamo facendo.