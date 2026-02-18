Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, dopo l'1-1 contro il Como ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole dell'allenatore rossonero:
Allegri: “Guardo al +8 sulla quinta. L’Inter ha numeri impressionanti. Poi non si sa mai”
-Cosa guarda questa sera, il + 8 dalla quinta o il -7 dall'Inter?
Il più otto dalla quinta, noi dobbiamo fare un passetto alla volta. Con calma. L'Inter sta viaggiando, ha numeri impressionanti, venti vittorie su 25 partite e un pari. Noi dobbiamo pensare solamente a fare punti, allontanarci più possibile dalla quinta. Poi nel calcio non si sa mai, fai due pari e due non le vinci e sei punto e a capo. È il bello del calcio. Quella di stasera era una gara complicata e difficile. Il primo tempo col Como è stato noioso e un errore ha cambiato la partita. Poi siamo stati bravi a riprenderla. C'è stato un momento favorevole ma siamo stati troppo frettolosi, nevrotici, alla fine. Comunque quando sei lì che puoi andare a meno cinque i ragazzi hanno avuto fretta nell'ultimo quarto d'ora ma dobbiamo essere sereni, stiamo facendo delle cose importanti. Stiamo recuperando Leao, Pulisic, bisogna lavorare e avere fiducia in quello che stiamo facendo.
-Cosa è successo con Fabregas?
Mi sono avvicinato perché Saelemakers era stato toccato da Fabregas e poi l'arbitro mi ha cacciato fuori insieme a uno del Como. Credo che la cosa sia andata così e finisce lì.
-Buona partita, ma i difensori del Como non sono stati troppo tranquilli in profondità?
Abbiamo avuto tante possibilità di mettere palla sopra. Oggi mancando anche due mezzali come caratteristiche come Rabiot e Loftus-Ceck, servivano più inserimenti da dietro. Primo tempo quindi è stato bloccato ma nelle situazioni abbiamo sbagliato le scelte delle soluzioni. Abbiamo avuto un paio di soluzioni nel secondo tempo che avremmo potuto sfruttare meglio. In certen occasioni bisogna fare gol. Contro di loro se vai in svantaggio fai fatica. A Como avevamo concesso grandi contropiedi, Maignan ha fatto parate a campo aperto.
