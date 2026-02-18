FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bodo, Knutsen: “Non fatta grande partita, anzi: siamo stati anche un po’ fortunati”

news

Bodo, Knutsen: “Non fatta grande partita, anzi: siamo stati anche un po’ fortunati”

Bodo, Knutsen: “Non fatta grande partita, anzi: siamo stati anche un po’ fortunati” - immagine 1
Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo Glimt, ha commentato così ai microfoni di Prime Video la vittoria di stasera contro l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo Glimt, ha commentato così ai microfoni di Prime Video la vittoria di stasera contro l'Inter: " La partita non è stata perfetta, non abbiamo giocato una grande partita, siamo anche stati fortunati nel risultato: abbiamo segnato tre bei gol, ma siamo stati un po' fortunati. Era solo l'andata, il ritorno sarà molto difficile".

Leggi anche
Sky – Lautaro, preoccupazione inevitabile: problema al polpaccio.Venerdì gli esami
Chivu a InterTV: “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, dobbiamo esser pronti per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA