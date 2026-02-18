Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo Glimt, ha commentato così ai microfoni di Prime Video la vittoria di stasera contro l'Inter: " La partita non è stata perfetta, non abbiamo giocato una grande partita, siamo anche stati fortunati nel risultato: abbiamo segnato tre bei gol, ma siamo stati un po' fortunati. Era solo l'andata, il ritorno sarà molto difficile".
