Ai microfoni di Prime Video, Petar Sucic ha espresso l'amarezza di casa Inter riguardo alla sconfitta in Norvegia contro il Bodo Glimt:
"Ovviamente è un brutto risultato per noi, ma è il calcio. Dobbiamo restare calmi e dare tutto nella partita di ritorno. Abbiamo una seconda partita e vedremo cosa accadrà. Abbiamo giocato contro una buona squadra, ma dobbiamo continuare a essere compatti in vista del ritorno".
"Dobbiamo ancora guardare la partita, ma quel che è certo è che abbiamo preso dei gol evitabili e che sotto porta dovevamo essere più cattivi".
