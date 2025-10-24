Non è un momento felice per il Napoli perché dopo il KO di Torino contro i granata è arrivata la sonora sconfitta contro il PSV in Champions League con un clamoroso 6-2.

Marco Fassone , ex dirigente di Napoli e Inter tra le altre, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss proprio di Napoli-Inter, una sfida spartiacque:

Ho ascoltato con attenzione quello che ha detto Conte al termine della sfida di Champions, credo sia stato molto razionale spiegando cosa non ha funzionato, aveva messo il campanello d’allarme ad inizio stagione.