Non è un momento felice per il Napoli perché dopo il KO di Torino contro i granata è arrivata la sonora sconfitta contro il PSV in Champions League con un clamoroso 6-2.
Fassone: "Conte? Lo conosco e l'ho ascoltato bene post PSV. Sono convinto di una cosa"
Momento molto complicato per il Napoli, reduce da due sconfitte di fila tra campionato e Champions: il commento di Fassone
Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Inter tra le altre, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss proprio di Napoli-Inter, una sfida spartiacque:
"Sono convinto che, a partire da domani, il Napoli tornerà ad essere quello che conosciamo.
Ho ascoltato con attenzione quello che ha detto Conte al termine della sfida di Champions, credo sia stato molto razionale spiegando cosa non ha funzionato, aveva messo il campanello d’allarme ad inizio stagione.
Conosco abbastanza bene Conte e so, che avendo chiaro il quadro della situazione, riuscirà a mettere tutto in piedi".
