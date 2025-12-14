Allegri: “Rischiato anche di perdere, prendiamoci il punto e pensiamo alla Supercoppa”

L'allenatore rossonero ha commentato il pareggio con il Sassuolo ai microfoni di DAZN

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 15:05)

Massimiliano Allegri, dopo il pareggio contro il Sassuolo, ha analizzato la gara dei suoi ai microfoni dei DAZN. Queste le parole dell'allenatore rossonero: «Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo attaccato bene una difesa schierata, loro avevano ottime qualità davanti. Spaccano la partita, lasciano tre davanti e se non chiudi l'azione e recuperi subito sei costretto a fare novanta metri all'indietro. Abbiamo anche rischiato di perderla, prendiamo questo punto e prepariamoci per la Supercoppa».

«Il nostro percorso è di arrivare nelle prime 4 il 25 maggio, dobbiamo lavorare molto e dobbiamo prendere meno gol. Tanti gol presi vanno limitati, ma abbiamo fatto una buona partita e ai ragazzi non ho nulla da rimproverare. Il turn over in visto della Supercoppa? Pulisic è rientrato a Torino dopo la febbre, aveva fatto 72 minuti buoni, serve un centrocampista in più. Bisogna difendere meglio, in certe situazioni dobbiamo limitarli, così non possono entrare», ha aggiunto.

«Nkunku? Ha fatto una buona partita, determinante sul secondo gol ed è stato bravo. Un pari non cambia le dinamiche della squadra, sappiamo le caratteristiche di tutta la rosa, stiamo facendo buone cose però sppiamo che non possiamo vincere tutte le gare. Dobbiamo dare continuità ai risultati, oggi abbiamo rischiato di perdere, sul loro palo potevamo perdere la partita. Questo pari sembrano due punti buttati ed invece è un risultato utile. Gabbia? Speriamo non sia nulla di grave, vedremo domani».

