Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Udinese-Napoli, il direttore sportivo azzurro Manna ha toccato alcuni temi caldi. Ecco le sue parole:
Napoli, Manna: “Vogliamo vincere, gara difficile. Lucca? Deve mostrare determinazione”
"In alcune zone di campo siamo contati, ma abbiamo vinto degli scontri diretti meritando le vittorie. In Champions ovvio che se non sei al 100% puoi perdere, ci sta. Oggi recuperiamo qualcuno. In Champions l'unica partita che abbiamo davvero steccato è quella di Eindhoven. Contro il Benfica avevamo meno energie e abbiamo perso, dopo aver creato delle occasioni importanti. Ma il lavoro di Conte è sotto gli occhi di tutti. Oggi vogliamo vincere e sappiamo che non sarà facile".
"Atta? Sicuramente è un giocatore forte, destinato a una grande carriera. Al momento per noi è un giocatore proibitivo. Lucca? Deve accelerare il processo di inserimento e mostrare più determinazione in campo. Siamo sicuri abbia le caratteristiche per stare al Napoli, ma deve dimostrarlo tutti i giorni, non solo in campo".
(Fonte: DAZN)
