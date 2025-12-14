FC Inter 1908
Napoli, Manna: “Vogliamo vincere, gara difficile. Lucca? Deve mostrare determinazione”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Udinese-Napoli, il direttore sportivo azzurro Manna ha toccato alcuni temi caldi. Ecco le sue parole:

"In alcune zone di campo siamo contati, ma abbiamo vinto degli scontri diretti meritando le vittorie. In Champions ovvio che se non sei al 100% puoi perdere, ci sta. Oggi recuperiamo qualcuno. In Champions l'unica partita che abbiamo davvero steccato è quella di Eindhoven. Contro il Benfica avevamo meno energie e abbiamo perso, dopo aver creato delle occasioni importanti. Ma il lavoro di Conte è sotto gli occhi di tutti. Oggi vogliamo vincere e sappiamo che non sarà facile".

"Atta? Sicuramente è un giocatore forte, destinato a una grande carriera. Al momento per noi è un giocatore proibitivo. Lucca? Deve accelerare il processo di inserimento e mostrare più determinazione in campo. Siamo sicuri abbia le caratteristiche per stare al Napoli, ma deve dimostrarlo tutti i giorni, non solo in campo".

(Fonte: DAZN)

