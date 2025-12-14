FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Lombardi: “Scudetto? Inter e Napoli sono due grandi squadre, ma attenzione…”

news

Lombardi: “Scudetto? Inter e Napoli sono due grandi squadre, ma attenzione…”

Lombardi: “Scudetto? Inter e Napoli sono due grandi squadre, ma attenzione…” - immagine 1
Intervistato da TMW, l'operatore di mercato Stefano Lombardi ha fatto la sua previsione sulla lotta scudetto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, l'operatore di mercato Stefano Lombardi ha fatto la sua previsione sulla lotta scudetto, che sembra poter essere un affare tra Inter, Napoli e Milan.

Lombardi: “Scudetto? Inter e Napoli sono due grandi squadre, ma attenzione…”- immagine 2
Getty

Ecco le sue considerazioni:

Lombardi: “Scudetto? Inter e Napoli sono due grandi squadre, ma attenzione…”- immagine 3
Getty Images

"Scudetto? L'Inter e il Napoli sono due grandi squadre, ma il Milan non ha le coppe e ha Allegri: può concentrarsi solo sul campionato, sta facendo risultati anche con degli infortuni. Attenzione ai rossoneri".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Napoli, Manna: “Vogliamo vincere, gara difficile. Lucca? Deve mostrare determinazione”
Il fratello di Ekuban: “Tifo Inter grazie ad Eto’o. Quando Caleb gioca contro i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA