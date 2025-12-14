Intervistato da TMW, l'operatore di mercato Stefano Lombardi ha fatto la sua previsione sulla lotta scudetto, che sembra poter essere un affare tra Inter, Napoli e Milan.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Lombardi: “Scudetto? Inter e Napoli sono due grandi squadre, ma attenzione…”
news
Lombardi: “Scudetto? Inter e Napoli sono due grandi squadre, ma attenzione…”
Intervistato da TMW, l'operatore di mercato Stefano Lombardi ha fatto la sua previsione sulla lotta scudetto
Ecco le sue considerazioni:
"Scudetto? L'Inter e il Napoli sono due grandi squadre, ma il Milan non ha le coppe e ha Allegri: può concentrarsi solo sul campionato, sta facendo risultati anche con degli infortuni. Attenzione ai rossoneri".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA