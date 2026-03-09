Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato a La Nuova Ds della vittoria dei rossoneri nel derby di ieri sera contro l'Inter
Allegri: “Parola Scudetto? No, Inter ha 7 punti di vantaggio. 60 non bastano per la Champions”
"Tre punti importanti perché nelle ultime due in casa avevamo fatto solo un punto con Como e Parma. Giocavamo contro l'Inter che è la squadra più forte del campionato, è in testa alla classifica, era un derby, quindi siamo molto contenti. Dobbiamo gioire di questa vittoria, ma da martedì pensare alla prossima partita. Siamo a marzo e si giocano le partite che contano, quelle che vanno vinte perché decidono la stagione. La parola scudetto non si deve dire perché l'Inter ha 7 punti di vantaggio, sta dimostrando di fare un campionato straordinario. Primo tempo noi abbiamo dato una buona intensità, abbiamo messo l'Inter sotto pressione. Secondo tempo loro hanno fatto più la partita che volevano fare con ritmi più bassi in palleggio, potevamo sfruttare meglio alcune palle importanti.
Rigore su Ricci? Ventesimo anno che mi mettono in panchina, credo di non aver mai commentato un arbitro e non commento nemmeno stasera, non ha senso. Bella partita, arbitro ha lasciato correre, partita maschia, gli arbitri sono molto bravi a fare giocare. Paella o ossobuco milanese? Dovrei dire caciucco, ma non l'ho mai mangiato. Una bella triglia alla livornese. Arrabbiato? C'è da essere contenti, ma non bisogna fare i salti di gioia. Ora le partite decidono la stagione, i ragazzi devono gioire, martedì bisogna preparare la partita con la Lazio: 60 punti non bastano per entrare in Champions. Con calma bisogna arrivarci, anzi abbastanza veloce"
