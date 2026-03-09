"Tre punti importanti perché nelle ultime due in casa avevamo fatto solo un punto con Como e Parma. Giocavamo contro l'Inter che è la squadra più forte del campionato, è in testa alla classifica, era un derby, quindi siamo molto contenti. Dobbiamo gioire di questa vittoria, ma da martedì pensare alla prossima partita. Siamo a marzo e si giocano le partite che contano, quelle che vanno vinte perché decidono la stagione. La parola scudetto non si deve dire perché l'Inter ha 7 punti di vantaggio, sta dimostrando di fare un campionato straordinario. Primo tempo noi abbiamo dato una buona intensità, abbiamo messo l'Inter sotto pressione. Secondo tempo loro hanno fatto più la partita che volevano fare con ritmi più bassi in palleggio, potevamo sfruttare meglio alcune palle importanti.