Federico Dimarco, intervistato dalla Domenica Sportiva, ha parlato dopo la sconfitta nel derby partendo dal fallo di mano di Ricci

Marco Astori Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 00:39)

Federico Dimarco, intervistato dalla Domenica Sportiva, ha parlato dopo la sconfitta nel derby partendo dal fallo di mano di Ricci nel finale: "L'ho rivisto, io nella dinamica di campo ero coperto: Ricci colpisce col braccio destro e non l'ho visto. Cosa posso dire, ogni domenica c'è un episodio: io dico che il braccio è un po' largo, l'unica cosa è mandare almeno l'arbitro a fare un check. Ragazzi, io non ho mai parlato di arbitri e non voglio iniziare oggi: si parla sempre delle stesse cose. C'è gente che si occupa di queste cose e lascio parlare loro: ho detto il mio pensiero e non lo cambio di una virgola.

Abbiamo preparato la partita con un blocco medio perché sono forti nelle ripartenze: peccato perché non abbiamo creato molto a parte due occasioni. Però bisogna stare tranquilli perché siamo a +7. Dobbiamo pensare partita per partita, sono tutte difficili: dobbiamo metterci lì e lavorare come fatto finora.

Milan kryptonite? Ogni partita è a sé: quando il Milan si abbassa ti fa creare poche palle pulite. Noi non siamo stati puliti come al solito. A +7 non dobbiamo stare tranquilli ma ad inizio stagione nessuno a marzo ci dava primi: ma mancano dieci partite e sono tante.