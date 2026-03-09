FC Inter 1908
Inter, Akanji: "Derby diversi, all'andata dominato. Mai contento quando perdi, ma…"
Manuel Akanji, difensore dell'Inter, intervistato dalla CBS, ha parlato così dopo la sconfitta nel derby contro il Milan
Marco Astori
Marco Astori 

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, intervistato dalla CBS, ha parlato così dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: "Se siamo rimasti sorpresi dell'aggressività del Milan? No, hanno giocato come pensavamo avrebbero fatto: hanno provato a pressare e se non funzionava tornavano bassi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi e perso la palla facilmente e abbiamo concesso occasioni: è per questo che abbiamo perso la partita.

Difficoltà nei derby? Io ho giocato solo gli ultimi due derby: il primo è stato completamente diverso, abbiamo dominato, avuto tante occasioni per segnare, un rigore sbagliato e loro hanno fatto gol nell'unica opportunità. Stavolta non siamo stati bravi abbastanza: troppi errori e non abbastanza aggressivi nei duelli, ecco perché abbiamo perso. Non abbiamo creato abbastanza palle gol, abbiamo provato a crossare ma non è andata benissimo: abbiamo avuto l'opportunità di Mkhitaryan e di Dimarco, poi c'è stato il fischio dell'arbitro prima del gol su corner e poteva esserci un rigore. Ma non è stato abbastanza da parte nostra.

Nei prossimi giorni non sarà bello, non sei mai contento di perdere un derby: la cosa positiva è che siamo ancora in vantaggio di 7 punti e abbiamo abbastanza tempo per recuperare. Contro l'Atalanta saremo pronti, dovremo fare meglio e sono fiducioso di poter vincere".

