Marco Astori Redattore 9 marzo - 09:11

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, intervistato dalla CBS, ha parlato così dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: "Se siamo rimasti sorpresi dell'aggressività del Milan? No, hanno giocato come pensavamo avrebbero fatto: hanno provato a pressare e se non funzionava tornavano bassi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi e perso la palla facilmente e abbiamo concesso occasioni: è per questo che abbiamo perso la partita.

Difficoltà nei derby? Io ho giocato solo gli ultimi due derby: il primo è stato completamente diverso, abbiamo dominato, avuto tante occasioni per segnare, un rigore sbagliato e loro hanno fatto gol nell'unica opportunità. Stavolta non siamo stati bravi abbastanza: troppi errori e non abbastanza aggressivi nei duelli, ecco perché abbiamo perso. Non abbiamo creato abbastanza palle gol, abbiamo provato a crossare ma non è andata benissimo: abbiamo avuto l'opportunità di Mkhitaryan e di Dimarco, poi c'è stato il fischio dell'arbitro prima del gol su corner e poteva esserci un rigore. Ma non è stato abbastanza da parte nostra.

Nei prossimi giorni non sarà bello, non sei mai contento di perdere un derby: la cosa positiva è che siamo ancora in vantaggio di 7 punti e abbiamo abbastanza tempo per recuperare. Contro l'Atalanta saremo pronti, dovremo fare meglio e sono fiducioso di poter vincere".