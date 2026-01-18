FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Allegri: “Siamo a metà dell’opera, ecco quota Champions e scudetto. L’Inter…”

news

Allegri: “Siamo a metà dell’opera, ecco quota Champions e scudetto. L’Inter…”

Allegri: “Siamo a metà dell’opera, ecco quota Champions e scudetto. L’Inter…” - immagine 1
Il Milan batte il Lecce e rimane a -3 dall'Inter capolista: le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Milan-Lecce, Massimiliano Allegri ha parlato così della vittoria dei rossoneri:

"La cosa più importante è, con 5 cambi, le sostituzioni diventano determinanti. Chi entra deve alzare il livello, stasera c'era bisogno di Fullkrug in area ma anche freschezza fisica e mentale, i ragazzi sono stati bravi come successo a Como. Il gruppo è meraviglioso, siamo ancora a metà dell'opera, mancano tanti punti per raggiungere l'obiettivo"

Allegri: “Siamo a metà dell’opera, ecco quota Champions e scudetto. L’Inter…”- immagine 2
Getty Images

"Dobbiamo fare meglio ed essere più lucidi e veloci ma non frettolosi negli ultimi 20 metri, questo ci è capitato nel primo tempo. Qualche palla sopra i centrocampisti non sarebbe stata male. Il Lecce è calato nel secondo tempo, abbiamo aumentato i giri del motore. Il Lecce ha subito 32 gol, 55% li ha subiti nell'ultimo quarto d'ora, è una squadra che resta in partita fino alla fine, siamo stati bravi"

Allegri: “Siamo a metà dell’opera, ecco quota Champions e scudetto. L’Inter…” - immagine 1
Allegri: &#8220;Siamo a metà dell&#8217;opera, ecco quota Champions e scudetto. L&#8217;Inter&#8230;&#8221;

"Queste partite ravvicinate ti stressano più mentalmente che fisicamente. Jashari ha fatto una bella partita, anche Ricci da mezzala, è un ragazzo molto intelligente. C'è un buon spirito"

"A quale giornata smetterà di dire che l'obiettivo è il quarto posto? Quanto matematicamente saremo dentro le 4. Il girone di ritorno poi diventa quasi matematica, la quota Champions è 74, quella scudetto è 86-88 visto che l'Inter ne ha 49. La Juve è quinta a 39, con due punti di media arriva a 73"

Leggi anche
Inter Women, Csiszar: “Vittoria che significa molto, prima della partita ci siamo...
Milan, Tare: “Rinnovo Maignan? A breve risposta definitiva. Camarda e il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA