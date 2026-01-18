Il Milan batte il Lecce e rimane a -3 dall'Inter capolista: le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn

Matteo Pifferi Redattore 18 gennaio - 23:24

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Milan-Lecce, Massimiliano Allegri ha parlato così della vittoria dei rossoneri:

"La cosa più importante è, con 5 cambi, le sostituzioni diventano determinanti. Chi entra deve alzare il livello, stasera c'era bisogno di Fullkrug in area ma anche freschezza fisica e mentale, i ragazzi sono stati bravi come successo a Como. Il gruppo è meraviglioso, siamo ancora a metà dell'opera, mancano tanti punti per raggiungere l'obiettivo"

"Dobbiamo fare meglio ed essere più lucidi e veloci ma non frettolosi negli ultimi 20 metri, questo ci è capitato nel primo tempo. Qualche palla sopra i centrocampisti non sarebbe stata male. Il Lecce è calato nel secondo tempo, abbiamo aumentato i giri del motore. Il Lecce ha subito 32 gol, 55% li ha subiti nell'ultimo quarto d'ora, è una squadra che resta in partita fino alla fine, siamo stati bravi"

"Queste partite ravvicinate ti stressano più mentalmente che fisicamente. Jashari ha fatto una bella partita, anche Ricci da mezzala, è un ragazzo molto intelligente. C'è un buon spirito"

"A quale giornata smetterà di dire che l'obiettivo è il quarto posto? Quanto matematicamente saremo dentro le 4. Il girone di ritorno poi diventa quasi matematica, la quota Champions è 74, quella scudetto è 86-88 visto che l'Inter ne ha 49. La Juve è quinta a 39, con due punti di media arriva a 73"