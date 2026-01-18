Intervenuta ai microfoni di Inter TV, la Csiszar ha commentato così la vittoria dell'Inter Women contro la Juventus in campionato per 2-1:
"Vittoria che significa tanto. La prima partita dopo la sosta invernale è sempre complicata, ma eravamo pronte: abbiamo parlato tra di noi e ci siamo dette che quella contro la Juventus è sempre un partita diversa dalle altre e che avremmo dovuto dare qualcosa in più. Abbiamo avuto una partenza difficile per via delle tante partite ravvicinate".
"Ora abbiamo la possibilità di concentrarci su una sola partita a settimana. possiamo anche recuperare al meglio. Ora la Coppa Italia, un'altra partita in cui avremo bisogno di tutta la squadra".
(Fonte: Inter TV)
