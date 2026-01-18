Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Lecce.
news
Milan, Tare: “Rinnovo Maignan? A breve risposta definitiva. Camarda e il difensore…”
Di seguito le sue dichiarazioni.
Il presidente del Lecce dice che per loro non cambia nulla su Camarda...
“Ne parleremo con loro dopo la partita. C’è buon senso da tutte e due le parti, a fine partita vedremo cosa fare”.
Sul mercato cercherete un difensore centrale?
“Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo”.
Quanto manca per il rinnovo di Maignan?
“Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA