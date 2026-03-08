Luis Henrique a InterTV: “Il mio primo derby, contento di giocare. Se il mister ha bisogno…”

Punti pesanti in palio al Meazza per il Derby di Milano. Alle 20.45 si alzerà il sipario alla Scala del Calcio per una stracittadina che vede i nerazzurri primi in classifica con 10 punti di vantaggio sul Milan. Vantaggio che i rossoneri vorranno accorciare per riaprire la corsa scudetto. Pesanti le assenze per mister Chivu che oltre a Lautaro Martinez dovrà fare a meno di Thuram. Queste le parole di Luis Henrique raccolte nel pre parttia dai microfoni di InterTV: "Gara sentita? Sappiamo tutti che è una gara bella da giocare, il mio primo derby, sono contento di giocare e voglio vincere. Il distacco? Abbiamo lavorato per vincere e vogliamo portare i 3 punti a casa. Il mio impiego? Amo giocare a calcio se il mister ha bisogno che io giochi tutta la gara io sono pronto"