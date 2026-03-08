fcinter1908 news interviste Luis Henrique a InterTV: “Il mio primo derby, contento di giocare. Se il mister ha bisogno…”

Luis Henrique a InterTV: “Il mio primo derby, contento di giocare. Se il mister ha bisogno…”

Il giorno del derby è arrivato. Allo stadio Meazza si alzerà il sipario alle 20.45 per una stracittadina che mette in palio punti pesantissimi
Punti pesanti in palio al Meazza per il Derby di Milano. Alle 20.45 si alzerà il sipario alla Scala del Calcio per una stracittadina che vede i nerazzurri primi in classifica con 10 punti di vantaggio sul Milan. Vantaggio che i rossoneri vorranno accorciare per riaprire la corsa scudetto. Pesanti le assenze per mister Chivu che oltre a Lautaro Martinez dovrà fare a meno di Thuram. Queste le parole di Luis Henrique raccolte nel pre parttia dai microfoni di InterTV: "Gara sentita? Sappiamo tutti che è una gara bella da giocare, il mio primo derby, sono contento di giocare e voglio vincere. Il distacco? Abbiamo lavorato per vincere e vogliamo portare i 3 punti a casa. Il mio impiego? Amo giocare a calcio se il mister ha bisogno che io giochi tutta la gara io sono pronto"

