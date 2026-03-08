FC Inter 1908
Le dichiarazioni del giocatore rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Inter, Luis Henrique ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Dobbiamo vincere, vogliamo vincere. È una partita troppo importante per noi e per loro. Dobbiamo essere più cattivi, avere più fiducia e cercare la vittoria".

"Ho lavorato tanto per essere qui e aiutare l'Inter, devo lavorare forte dal punto di vista fisico e sono pronto. Concorrenza di Dumfries? Per me è importante perché lui è un grande giocatore. Sono felice che sia tornato, aiuterà la squadra".

