Ai microfoni di Inter TV, Piovani, allenatore dell'Inter Women, ha commentato così la vittoria per 5-0 delle nerazzurre contro il Genoa in campionato:
news
Inter Women, Piovani: “Vittoria per dare un segnale forte a noi e agli avversari”
"Alle ragazze avevo detto che, se avessimo voluto dare valore alla partita di Roma contro la Lazio, oggi avremmo dovuto fare una grande prestazione e vincere. E così è stato: In tempi non sospetti avevo detto che il nostro campionato sarebbe iniziato oggi contro il Genoa, perché recuperavamo 3-4 giocatrici che ci erano mancate. Già con la Lazio avevamo fatto una bellissima prestazione. Sono contento per le ragazze, perché se lo meritano per quello che stanno dando durante gli allenamenti, per come si comportano. E' un giusto premio: la vittoria di oggi ci serve per il morale e per dare un segnale, a noi e agli altri. E' una vittoria che chiude un periodo non facile. C'è stato un momento di tante partite ravvicinate ed eravamo corte di numero. Ma ho sempre saputo che siamo una squadra forte".
"Questa vittoria ci servirà per preparare il derby della prossima settimana. Dove possiamo arrivare? Dobbiamo ripartire dalle ultime prestazioni: il lavoro è primario, su noi stesse e sulle avversarie. Se saremo brave, arriveremo al nostro obiettivo. Queste ragazze stanno dando tanto nonostante le difficoltà del passato. Vogliamo chiudere al meglio il 2025, vogliamo sempre vincere e dobbiamo provare a farlo con umiltà e cattiveria".
