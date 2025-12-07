"Alle ragazze avevo detto che, se avessimo voluto dare valore alla partita di Roma contro la Lazio, oggi avremmo dovuto fare una grande prestazione e vincere. E così è stato: In tempi non sospetti avevo detto che il nostro campionato sarebbe iniziato oggi contro il Genoa, perché recuperavamo 3-4 giocatrici che ci erano mancate. Già con la Lazio avevamo fatto una bellissima prestazione. Sono contento per le ragazze, perché se lo meritano per quello che stanno dando durante gli allenamenti, per come si comportano. E' un giusto premio: la vittoria di oggi ci serve per il morale e per dare un segnale, a noi e agli altri. E' una vittoria che chiude un periodo non facile. C'è stato un momento di tante partite ravvicinate ed eravamo corte di numero. Ma ho sempre saputo che siamo una squadra forte".