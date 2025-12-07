Carlos Augusto, tra i protagonisti del poker rifilato dall'Inter al Como con il suo primo centro stagionale in campionato, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. L'esterno brasiliano si è concentrato sull'exploit nerazzurro di ieri pomeriggio e sul prossimo impegno che già martedì prevede l'arrivo a San Siro del Liverpool per il sesto turno di Champions League. Qui le sue considerazioni:

"Abbiamo dimostrato che possiamo fare meglio di come avevamo fatto e dovevamo farlo. Questo è il cammino che dobbiamo fare. Torniamo subito in campo, il calendario sarà così: dobbiamo essere pronti e continuare il nostro percorso".