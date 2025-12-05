FC Inter 1908
Altafini: “Scudetto? Napoli e Inter davanti. Continuo a pensare a un duello tra Conte e Chivu”

Intervistato da La Gazzetta in vista della sfida tra Napoli e Juve, l'ex bomber José Altafini ha parlato anche della lotta scudetto
Intervistato da La Gazzetta in vista della sfida tra Napoli e Juve, l'ex bomber José Altafini ha parlato anche della lotta scudetto:

«Penso che Napoli e Inter stiano davanti alle altre, non so se l’una o l’altra abbia qualcosa in più, differenza minima. Però in questo periodo della stagione, con tutte queste rinunce, qualcosa può essere spostato in termini di punti, e quelli valgono sempre. Continuo a pensare che resti un duello tra Conte e Chivu. Con le altre, il Milan, la Roma, la Juventus, leggermente staccate».

