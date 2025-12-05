Canovi: “Inter, nel mercato di gennaio mi aspetto questo: ecco perché”

Dario Canovi, agente e operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di TMW per trattare i temi caldi del momento.
Si avvicina il mercato di gennaio. Cosa si aspetta?
“Mi aspetto un attaccante dalla Roma. Non so se la Juventus riuscirà ad inserire alcuni correttivi. Inter e Napoli invece sono due squadre complete e non hanno bisogno di fare nulla”.
E il Milan di Allegri?
“Grande portiere, grande difesa, un gol e vince la partita. Vedere il Milan è una delle cose più noiose che si possa fare. Di una cosa sono sicuro: indipendentemente dai risultati guardare una partita del campionato italiano è noioso. Il nostro calcio è inguardabile”.
