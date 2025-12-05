FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Canovi: “Inter, nel mercato di gennaio mi aspetto questo: ecco perché”

news

Canovi: “Inter, nel mercato di gennaio mi aspetto questo: ecco perché”

Canovi: “Inter, nel mercato di gennaio mi aspetto questo: ecco perché” - immagine 1
L'agente e operatore di mercato è intervenuto ai microfoni di TMW per trattare i temi caldi del momento
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Dario Canovi, agente e operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di TMW per trattare i temi caldi del momento.

Si avvicina il mercato di gennaio. Cosa si aspetta?

“Mi aspetto un attaccante dalla Roma. Non so se la Juventus riuscirà ad inserire alcuni correttivi. Inter e Napoli invece sono due squadre complete e non hanno bisogno di fare nulla”.

Canovi: “Inter, nel mercato di gennaio mi aspetto questo: ecco perché”- immagine 2
Getty Images

E il Milan di Allegri?

“Grande portiere, grande difesa, un gol e vince la partita. Vedere il Milan è una delle cose più noiose che si possa fare. Di una cosa sono sicuro: indipendentemente dai risultati guardare una partita del campionato italiano è noioso. Il nostro calcio è inguardabile”.

 

Leggi anche
Sommer: “Portiere fin da piccolo, yoga importante ma in campo non sono tranquillo. Non...
Sarri: “Che gusto vincere così! Nelle ultime 9 perso solo con Inter e Milan...

© RIPRODUZIONE RISERVATA