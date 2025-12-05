Stephane Dalmat, ex calciatore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu

Marco Astori Redattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 14:32)

Stephane Dalmat, ex calciatore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu: “Ancora la squadra non mi sembra al top, nonostante sia tra le posizione di alta classifica sia in campionato, che in Champions League. Qualche calciatore per me deve ancora alare il livello e tornare quello dell’anno scorso. Il cambio tra Inzaghi e Chivu però è stato assorbito bene: il tecnico rumeno è l’uomo giusto e può fare grandi cose con i nerazzurri”.

In attacco Thuram è una sicurezza, Bonny invece la grande sorpresa.“Thuram ha iniziato molto bene la stagione, poi c’è stato l’infortunio e da quando è tornato in campo non mi sembra ancora al meglio della forma, anche se può sicuramente migliorare e tornare al top al momento giusto. Bonny sta facendo benissimo, è una bellissima alternativa”.

C’è qualche francese in Serie A che le piace e che segue con interesse?“Koné della Roma: è fortissimo. Per me sarebbe un acquisto perfetto per l’Inter nella prossima stagione”.

In conclusione, chi vede favorito in Serie A per lo Scudetto?“L’Inter per me resta comunque la squadra più completa, quella con la rosa più lunga. Poi non posso non citare i campioni in carica del Napoli. Occhio infine anche al Milan, che adesso avrà da concentrarsi solo sul campionato”.