Intervistato da Sky Sport in occasione del suo 70esimo compleanno, Spillo Altobelli, ex calciatore dell'Inter, ha raccontato un aneddoto del Mondiale del 1982 vinto dall'Italia: "Paolo Rossi, Bruno Conti e Graziani erano i titolari intoccabili: io avevo fatto un bel campionato con l'Inter e avevo vinto la Coppa Italia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Altobelli: “Mondiale ’82? Avevo fatto un bel campionato con l’Inter, aspettavo solo…”
news
Altobelli: “Mondiale ’82? Avevo fatto un bel campionato con l’Inter, aspettavo solo…”
Spillo Altobelli, ex calciatore dell'Inter, ha raccontato un aneddoto del Mondiale del 1982 vinto dall'Italia
Capivo che c'erano dei giocatori che avevano fato la storia prima di me: io mi allenavo e aspettavo solo il mio momento, avrei dovuto dimostrare qualcosa anche in un solo minuto. Sono entrato a 6 minuti dalla fine della finale, ho avuto la possibilità di giocare e lasciare il segno: il mio pensiero era solo quello. Ho fatto il gol del 3-1, anche Pertini disse "adesso non ci prendono più".
© RIPRODUZIONE RISERVATA