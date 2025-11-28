Intervistato da Sky Sport in occasione del suo 70esimo compleanno, Spillo Altobelli , ex calciatore dell'Inter , ha raccontato un aneddoto del Mondiale del 1982 vinto dall'Italia: "Paolo Rossi, Bruno Conti e Graziani erano i titolari intoccabili: io avevo fatto un bel campionato con l'Inter e avevo vinto la Coppa Italia.

Capivo che c'erano dei giocatori che avevano fato la storia prima di me: io mi allenavo e aspettavo solo il mio momento, avrei dovuto dimostrare qualcosa anche in un solo minuto. Sono entrato a 6 minuti dalla fine della finale, ho avuto la possibilità di giocare e lasciare il segno: il mio pensiero era solo quello. Ho fatto il gol del 3-1, anche Pertini disse "adesso non ci prendono più".