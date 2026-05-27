A tal proposito il colchonero ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali della FIFA: "Com'è giocarsi il posto con un giocatore come Lautaro Martínez? Ci contendiamo il posto, ma condividiamo anche il campo io Lautaro. Per me è un piacere, quando giochiamo insieme facciamo bene e quando tocca all'uno o all'altro l'importante è che tutti vogliamo il meglio per la squadra. Anche questa competizione interna fa crescere l'altro, per migliorarsi giorno dopo giorno. È sempre successo in tutte le squadre: quando c'è questa competizione così importante e sana porta a migliorare tutti e crescere di più. E questa è la cosa più importante".