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Alvarez: “Un piacere contendermi il posto con Lautaro, possiamo giocare anche insieme. L’importante…”

Alvarez: “Un piacere contendermi il posto con Lautaro, possiamo giocare anche insieme. L’importante…” - immagine 1
L'attaccante dell'Atletico Madrid e quello dell'Inter si giocano una maglia da titolare con l'Argentina al fianco di Messi
Fabio Alampi Redattore 

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Una poltrona per due. Julian Alvarez e Lautaro Martinez, leader e titolarissimi rispettivamente con Atletico Madrid e Inter, si ritrovano a contendersi la maglia di attaccante principe dell'Argentina al fianco di Lionel Messi.

Lautaro Martinez Julian Alvarez

A tal proposito il colchonero ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali della FIFA: "Com'è giocarsi il posto con un giocatore come Lautaro Martínez? Ci contendiamo il posto, ma condividiamo anche il campo io Lautaro. Per me è un piacere, quando giochiamo insieme facciamo bene e quando tocca all'uno o all'altro l'importante è che tutti vogliamo il meglio per la squadra. Anche questa competizione interna fa crescere l'altro, per migliorarsi giorno dopo giorno. È sempre successo in tutte le squadre: quando c'è questa competizione così importante e sana porta a migliorare tutti e crescere di più. E questa è la cosa più importante".

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