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Esposito svela: “All’Inter c’era un giocatore che era una roba pazzesca, era fenomenale”

Esposito svela: “All’Inter c’era un giocatore che era una roba pazzesca, era fenomenale” - immagine 1
Sebastiano Esposito, ex attaccante dell'Inter oggi ai rossoblu, ha parlato così di un compagno con cui ha giocato nel suo periodo nerazzurro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervistato dal "Podcasteddu", podcast del Cagliari, Sebastiano Esposito, ex attaccante dell'Inter oggi ai rossoblu, ha parlato così di un compagno con cui ha giocato nel suo periodo nerazzurro.

 

Esposito svela: “All’Inter c’era un giocatore che era una roba pazzesca, era fenomenale”- immagine 2
Getty Images

"All'Inter avevo un parco attaccanti fenomenale, ma il giocatore più forte con cui ho giocato in quel momento è stato Sensi i primi due mesi: era una roba pazzesca. Poi è stato sfortunato perché falcidiato dagli infortuni, ma era fenomenale: mi ha impressionato molto".

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