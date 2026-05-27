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fcinter1908 news interviste Esposito svela: “All’Inter c’era un giocatore che era una roba pazzesca, era fenomenale”
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Esposito svela: “All’Inter c’era un giocatore che era una roba pazzesca, era fenomenale”
Sebastiano Esposito, ex attaccante dell'Inter oggi ai rossoblu, ha parlato così di un compagno con cui ha giocato nel suo periodo nerazzurro
Intervistato dal "Podcasteddu", podcast del Cagliari, Sebastiano Esposito, ex attaccante dell'Inter oggi ai rossoblu, ha parlato così di un compagno con cui ha giocato nel suo periodo nerazzurro.
"All'Inter avevo un parco attaccanti fenomenale, ma il giocatore più forte con cui ho giocato in quel momento è stato Sensi i primi due mesi: era una roba pazzesca. Poi è stato sfortunato perché falcidiato dagli infortuni, ma era fenomenale: mi ha impressionato molto".
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