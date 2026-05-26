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fcinter1908 news interviste Bonny: “Una stagione così la sognavo da bambino. Grazie Chivu, l’anno prossimo…”

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Bonny: “Una stagione così la sognavo da bambino. Grazie Chivu, l’anno prossimo…”

Bonny: “Una stagione così la sognavo da bambino. Grazie Chivu, l’anno prossimo…” - immagine 1
"Sono molto contento, una bella prima stagione. Spero di continuare così", ammette Bonny ai microfoni di Sky Sport
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento dei 30 anni della P&P Sport Management di Federico Pastorello, Ange Yoan Bonny ha parlato così: "Sono molto contento, una bella prima stagione. Spero di continuare così, ora un po' di riposo prima del Mondiale".

La sognavi così questa prima stagione?

"Ho vissuto bei momenti, sognavo da bambino momenti così. Sono molto contento, questo ci darà più fame ancora per l'anno prossimo"

Bonny: “Una stagione così la sognavo da bambino. Grazie Chivu, l’anno prossimo…”- immagine 2
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Quanto è stato importante Chivu?

"Il mister è stato importante, anche per la fiducia in tutta la squadra, non solo per me. Lo ringraziamo per quello che ha fatto"

Quanto è difficile essere sempre al top quando siete in 4 e ci sono Lautaro e Thuram?

"Difficile ma fa parte del mestiere, è il mestiere più bello che facciamo. In una squadra come l'Inter il livello è questo, si poteva fare ancora meglio"

Bonny: “Una stagione così la sognavo da bambino. Grazie Chivu, l’anno prossimo…”- immagine 3
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Cosa ti aspetti dalla prossima stagione? Il primo gol in Champions è l'obiettivo?

"Vogliamo fare qualcosina in più, proveremo di fare meglio"

Ti ricordi il primo giorno che sei arrivato in Italia?

"Ho guardato la strada che ho fatto, è solo l'inizio. Speriamo vada bene"

Sei sempre disponibile con i bambini, vuoi sempre dare emozioni e soddisfazioni a loro

"Sono stato bambino anche io, avevo come idoli Ronaldo, Drogba, tanti altri. Sono stato al posto loro, quando vedevo un professionista avevo gli occhi aperti, cerco di dare ai bambini quello che ho ricevuto io da questi grandi campioni. Questo è il bello del gioco"

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