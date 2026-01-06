Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato della lotta scudetto in A

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato della lotta scudetto in A:

Ambrosini, in questo momento la corsa per lo scudetto è ristretta a Inter, Milan e Napoli?

«Mancano ancora tante giornate e il distacco è recuperabile sia dalla Juventus sia dalla Roma. I risultati dell’ultimo weekend però hanno creato un primo strappo in classifica e questo gap potrebbe diventare ancora più importante se Inter, Milan e Napoli faranno il loro dovere nei recuperi della prossima settimana».

Chi vede favorita per il tricolore?

«Per la qualità del gioco e per continuità del progetto tecnico dico Inter, mentre per la capacità di non mollare mai e per la consapevolezza trovata durante l’emergenza-infortuni dico Napoli. Anche il Milan va però tenuto in considerazione per la solidità e il cinismo mostrati».

Si aspettava quasi alla fine del girone d’andata che i rossoneri sarebbero stati così in alto?

«No, ma va dato atto che al Milan il lavoro è stato fatto in maniera corretta e seguendo un’idea tattica precisa. Dal punto di vista dell’organico Inter e Napoli sono più forti, ma i rossoneri hanno il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato. Non è una banalità, ma anzi una situazione da sfruttare per una formazione che numericamente e tecnicamente è inferiore rispetto a nerazzurri e azzurri».

Da ex centrocampista, se dovesse scegliere la mediana più forte, quale indicherebbe tra Inter, Milan e Napoli?

«Quella del Napoli in questo momento è ingiudicabile perché ha quasi tutti fuori per infortunio. Diciamo che gli acquisti di Modric e Rabiot hanno cambiato il volto non solo del centrocampo, ma del Milan intero. Due innesti come quelli del croato e del francese hanno trasmesso una percezione di forza notevole e in una squadra sentirsi forti è fondamentale almeno quanto esserlo davvero. Là in mezzo Allegri non teme confronti con il Napoli e l’Inter».