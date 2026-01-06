FC Inter 1908
Sorrentino e la differenza con l’Inter di Inzaghi: “Ecco perché la squadra sta facendo così bene”

Focus sul cambio di gerarchie nell'Inter
Nello studio della Nuova Domenica Sportiva si è parlato in maniera approfondita della vittoria dell'Inter sul Bologna. Gli ospiti presenti hanno sottolineato gli elementi che hanno fatto la differenza nella prestazione dei nerazzurri: dal sempre fondamentale e incisivo Lautaro Martinez alla mano di Chivu. Stefano Sorrentino, però, è convinto di una cosa. Rispetto all'Inter di Inzaghi c'è stato un cambio nelle gerarchie, ecco quale: CONTINUA A LEGGERE.

