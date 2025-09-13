fcinter1908 news interviste Ambrosini: “Scudetto? Inter e Napoli le più forti, ma qualcuno può inserirsi. E con la Juve…”

Ambrosini: “Scudetto? Inter e Napoli le più forti, ma qualcuno può inserirsi. E con la Juve…”

Durante un evento Iliad, l'ex centrocampista del Milan ha parlato della lotta scudetto, della sua favorita per la Champions e di Juve-Inter
Andrea Della Sala 

Scudetto? Inter e Napoli sulla carta sono più forti, ma attenzione che l'Inter ha delle cose da verificare, il Napoli ha le coppe... Non sia mai che Juve, Milan e Roma... si possa inserire qualcuno. Champions? La vince il Bayern Monaco, mi sta molto simpatico Kompany, mi piace il suo modo di comunicare. 

Juve-Inter? Penso che l'Inter questa sera possa fare una bella partita. Mi aspetto una bella partita.

