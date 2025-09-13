FC Inter 1908
Benatia: “Rabiot mi disse che Pavard voleva l’OM”. L’ex Inter: “Mi ha parlato della città”

Il dirigente del club francese ha rivelato che il centrocampista ex Juve, passato ora al Milan, è stato un aiuto per il passaggio dell'ex Inter al Marsiglia
Eva A. Provenzano
Prima della gara contro il Lorient, Medhi Benatia, ds dell'Olympique Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Ligue1+ del trasferimento di Benjamin Pavard al club francese dall'Inter.«Benjamin a maggio ha cenato con Adrien Rabiot e lui mi ha aveva detto che voleva unirsi a noi. Purtroppo avevo parlato con i nostri amici dirigenti dell'Inter ma per noi era complicato, uno stipendio importanta, una quota di trasferimento elevata e non potevamo farlo in quel momento», ha spiegato.

Nel post partita, quando Pavard ha parlato ai microfoni dei giornalisti per commentare la vittoria dell'OM e il suo primo gol gli hanno riportato le parole del dirigente e lui ha sottolineato che Rabiot è stato un aiuto nel suo passaggio al Marsiglia (l'ex Juve nel frattempo dal club francese è passato al Milan.ndr): «Rabiot è sicuramente un mio amico, ho molto rispetto per lui. Eravamo nella nazionale francese insieme. Mi ha parlato di Marsiglia, della città e dei tifosi e conoscevo l'atmosfera che si respirava qui al Velodrome. È vero che mi ha detto molte cose positive sul Marsiglia».  

(Fonte: Made in foot)

